ФОТО | Лжетакси поджидают клиентов в Старом городе Таллинна

Хотя Tulika Takso обращало внимание как потребителей, так и ведомств на поддельные такси Tulika, которые обманывают и туристов, и местных жителей, эти лжетакси с улиц Таллинна так до конца и не исчезли. Наоборот. На сделанных сегодня фотографиях видно, как сегодня, в канун Нового года, лжетаксисты ищут клиентов в Старом городе Таллинна.

Руководитель Tulika Takso Мати Саар советует клиентам все так же быть бдительными, потому что использование лжетакси может быть очень болезненным для кошелька. "Разумеется, в этих лжетакси не действует тариф Tulika и в конце поездки клиент может столкнуться с очень неприятным сюрпризом”, — подчеркивал Саар перед Рождеством.

Обманутые клиенты обращаются, по словам Саара, в Tulika Takso, потому что считают, что воспользовались услугами этой компании. ”Наш опыт показывает, что самые большие проблемы с лжетакси возникают у туристов — клиентам за поездки в границах центра города предъявляют немыслимые счета в 50 евро, а жалобы на это поступают, увы, к нам”, — добавляет Саар.