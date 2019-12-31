ФОТО | Лжетакси поджидают клиентов в Старом городе Таллинна

В канун Нового года в Старом городе Таллинна уже собираются лжетаксисты, которые нанесли на свое транспортное средство логотип, очень похожий на логотип популярной таксофирмы Tulika Takso. Но для клиента поездка на лжетакси может дорого обойтись.
Хотя Tulika Takso обращало внимание как потребителей, так и ведомств на поддельные такси Tulika, которые обманывают и туристов, и местных жителей, эти лжетакси с улиц Таллинна так до конца и не исчезли. Наоборот. На сделанных сегодня фотографиях видно, как сегодня, в канун Нового года, лжетаксисты ищут клиентов в Старом городе Таллинна.
Руководитель Tulika Takso Мати Саар советует клиентам все так же быть бдительными, потому что использование лжетакси может быть очень болезненным для кошелька. "Разумеется, в этих лжетакси не действует тариф Tulika и в конце поездки клиент может столкнуться с очень неприятным сюрпризом”, — подчеркивал Саар перед Рождеством.
Обманутые клиенты обращаются, по словам Саара, в Tulika Takso, потому что считают, что воспользовались услугами этой компании. ”Наш опыт показывает, что самые большие проблемы с лжетакси возникают у туристов — клиентам за поездки в границах центра города предъявляют немыслимые счета в 50 евро, а жалобы на это поступают, увы, к нам”, — добавляет Саар.
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