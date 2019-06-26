26.06.2019, 07:20
ФОТО: Lux Express представила новые автобусы. В них можно перевозить и велосипеды!
Вчера Lux Express представила новые автобусы, в багажном отделении которых можно будет перевозить и велосипеды.
Вчера Lux Express представила новые автобусы, в багажном отделении которых можно будет перевозить и велосипеды.
Это стало своего рода щелчком по носу Elron, которая в начале июня сообщила, что на летний период запрещает по пятницам, субботам и воскресеньям транспортировку велосипедов на поездах, обслуживающих линии Тарту, Нарва и Вильянди.
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