26.06.2019, 07:20

ФОТО: Lux Express представила новые автобусы. В них можно перевозить и велосипеды!

 (3)
rus.delfi.ee
EST 78
Galerii: 12 pilti
Lux Expressi uued bussid 2019 Foto: Margus Pahv

Вчера Lux Express представила новые автобусы, в багажном отделении которых можно будет перевозить и велосипеды.

Это стало своего рода щелчком по носу Elron, которая в начале июня сообщила, что на летний период запрещает по пятницам, субботам и воскресеньям транспортировку велосипедов на поездах, обслуживающих линии Тарту, Нарва и Вильянди.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: