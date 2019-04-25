25.04.2019, 13:05

ФОТО: Лучшим эстонским продуктом за 25 лет стал хлеб Leiburi Rukkipala

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rus.delfi.ee
EST
Rukkipala, koorikleib
Rukkipala.Foto: Sven Arbet

В среду на ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности был объявлен лучший продукт последних 25 лет, которым стал хлеб Leiburi Rukkipala (специальная премия Grand Prix), пишет Maaleht.


Кроме того, были определены победители и в других номинациях. Как пишет rus.err.ee, титула "Лучший эстонский продукт 2019 года" удостоились блинчики с творогом и тыквой Saarioinen Mamma.

Лучшим продуктом в категории продуктов с добавленной ценностью стал экологический грушево-киви смузи со спирулиной Salvest Smushie. Линия продуктов Smushie предприятия Salvest также получила звание лучшего производителя фруктово-овощных продуктов.

Среди безалкогольных напитков Эстонии лучшим также оказался смузи с печеными яблоками Pai предприятия Orkla Eesti (Orkla Eesti Pai ahjuõuna smuuti).

Среди алкогольных напитков лучшим был признан Vana Tallinn Wild Spices предприятия Liviko.

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