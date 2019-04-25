ФОТО: Лучшим эстонским продуктом за 25 лет стал хлеб Leiburi Rukkipala

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Rukkipala. Foto: Sven Arbet

В среду на ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности был объявлен лучший продукт последних 25 лет, которым стал хлеб Leiburi Rukkipala (специальная премия Grand Prix), пишет Maaleht.