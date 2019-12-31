31.12.2019, 11:08
ФОТО | Lidl покоряет Эстонию: скоро магазин появится и в Пярну
Мэрия города Пярну решила выдать разрешение на строительство магазина Lidl по адресу Рийа мнт, 106.
Мэрия города Пярну решила выдать разрешение на строительство магазина Lidl по адресу Рийа мнт, 106.
По плану магазин и участок дороги, объединяющий улицы Суур-Йыэ и Папинийду, будут готовы к 1 июля 2021 года.
В ходе строительства будут снесены имеющиеся на участке здания. На их месте появится магазин и парковка на 148 мест.
Согласно договору, город покроет треть расходов на строительство участка дороги, две трети покроет Lidl Eesti OÜ. Если участок не будет построен, то торговое здание использоваться будет нельзя.
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