ФОТО | Lidl покоряет Эстонию: скоро магазин появится и в Пярну

По плану магазин и участок дороги, объединяющий улицы Суур-Йыэ и Папинийду, будут готовы к 1 июля 2021 года.

В ходе строительства будут снесены имеющиеся на участке здания. На их месте появится магазин и парковка на 148 мест.



Foto: Google Maps



Согласно договору, город покроет треть расходов на строительство участка дороги, две трети покроет Lidl Eesti OÜ. Если участок не будет построен, то торговое здание использоваться будет нельзя.