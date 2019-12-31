31.12.2019, 11:08

ФОТО | Lidl покоряет Эстонию: скоро магазин появится и в Пярну

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ФОТО | Lidl покоряет Эстонию: скоро магазин появится и в Пярну
Foto: OÜ ROK-Projekt

Мэрия города Пярну решила выдать разрешение на строительство магазина Lidl по адресу Рийа мнт, 106.

По плану магазин и участок дороги, объединяющий улицы Суур-Йыэ и Папинийду, будут готовы к 1 июля 2021 года.

В ходе строительства будут снесены имеющиеся на участке здания. На их месте появится магазин и парковка на 148 мест.

Foto: Google Maps


Согласно договору, город покроет треть расходов на строительство участка дороги, две трети покроет Lidl Eesti OÜ. Если участок не будет построен, то торговое здание использоваться будет нельзя.

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