ФОТО | Лекарства теперь можно купить в специальных аптечных автоматах

”Торговые автоматы делают аптечные товары легкодоступными для клиентов в той ситуации, когда нужно быстрое решение, а зайти в аптеку нет возможности”, — поясняет руководитель по развитию аптечных услуг Benu apteek Хелен Лаупа. ”Так, например, когда нужно бежать на междугородний автобус, то можно купить необходимые гигиенические товары или же в спортзале приобрести для себя пластыри и спортивные гели”.

Ассортимент автоматов состоит из различных пищевых добавок, витаминов, гигиенических товаров, аптечной косметики, а также есть еще, например, вода и соковый напиток для детей. Также выбор товаров варьируется в соответствии с местонахождением, учитывая особенности клиентов. Из-за законодательных ограничений в автоматах нельзя купить лекарства.

BENU APTEEK

”Цель торговых автоматов — приблизить к людям ежедневно необходимые товары и через это обеспечить доступ качественных и поддерживающих здоровье товаров клиентам”, — сказала Лаупа.

Три торговых автомата установлены в Таллинне (Таллиннский автовокзал, Спортивный комплекс Audentes, Aldari Sadamaturg в А-терминале) и два в Тарту (Тартуский автовокзал и Спортивный комплекс Тартуского университета). Расширение сети автоматов планируется в начале года.