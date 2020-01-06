ФОТО | Лекарства теперь можно купить в специальных аптечных автоматах

Аптечная сеть Benu apteek первой в Эстонии открыла возможность приобретения различных аптечных товаров в торговых автоматах, что исключает необходимость идти в традиционную аптеку. Сейчас открыты пять автоматов в Тарту и Таллинне, и аптечная сеть планирует в начале года распространить шире данную услугу.
”Торговые автоматы делают аптечные товары легкодоступными для клиентов в той ситуации, когда нужно быстрое решение, а зайти в аптеку нет возможности”, — поясняет руководитель по развитию аптечных услуг Benu apteek Хелен Лаупа. ”Так, например, когда нужно бежать на междугородний автобус, то можно купить необходимые гигиенические товары или же в спортзале приобрести для себя пластыри и спортивные гели”.
Ассортимент автоматов состоит из различных пищевых добавок, витаминов, гигиенических товаров, аптечной косметики, а также есть еще, например, вода и соковый напиток для детей. Также выбор товаров варьируется в соответствии с местонахождением, учитывая особенности клиентов. Из-за законодательных ограничений в автоматах нельзя купить лекарства.
”Цель торговых автоматов — приблизить к людям ежедневно необходимые товары и через это обеспечить доступ качественных и поддерживающих здоровье товаров клиентам”, — сказала Лаупа.
Три торговых автомата установлены в Таллинне (Таллиннский автовокзал, Спортивный комплекс Audentes, Aldari Sadamaturg в А-терминале) и два в Тарту (Тартуский автовокзал и Спортивный комплекс Тартуского университета). Расширение сети автоматов планируется в начале года.
Benu Apteek — европейская аптекарская сеть. Benu Apteek и ее материнская компания Tamro входят в концерн PHOENIX Group, который является крупнейшим продавцом медикаментов в Европе. В Эстонии работают более 160 аптек Benu, в которых более 400 провизоров и фармацевтов готовы помочь жителям Эстонии в решении их проблем со здоровьем.
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