ФОТО | Латыши планируют привезти в Эстонию автоматы, автоматически распознающие и сортирующие отходы

Сейчас имеется лишь прототип этого автомата. Устройство при сортировке использует искусственный интеллект: анализирует поступающую упаковку и направляет в соответствующий контейнер на переработку.

Разработчики говорят, что подобные устройства уже используются в мире, но их автомат инновационен тем, что его можно научить распознавать новую упаковку, то есть он сможет сортировать упаковку не по штрихкоду, а по другим признакам, как вес, форма или размер.

Недостаток автоматов по сортировке упаковки, имеющихся сейчас, состоит в том, что они принимают лишь упаковку со штрихкодом, в основном одну тару. Из-за этого большая часть упаковки не может быть отправлена на переработку через них.

Инновационный автомат сейчас может различать ПЭТ бутылки в 0,5 и 1,5 литров, пластиковые бутылки в 5 л, пластиковую упаковку в 1,5 л (например, средство для мытья стекол), алюминиевые банки в 0,33 л и 0,5 л, картонные тетрапаки, стеклянные бутылки по 0,5 л и 0,7 л (например, из-под вина) и стеклянные банки в 0,5 л.

Если же в автомат попадает упаковка, которую он не может распознать, то он не возвращает ее, а отправляет в контейнер неопознанной упаковки.