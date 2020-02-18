ФОТО | Лакомый кусок земли под ветропарк в Тоотси выиграла на аукционе Eesti Energia за 51,5 млн евро

Вторая по величине ставка - 51,45 млн евро - принадлежит Utilitas, основному сопернику Eesti Energia на аукционе.

Аукцион проводит Центр управления государственными лесами Эстонии. Залог составляет 1,23 млн евро, а плата за участие 3000 евро.

В ноябре правительство решило дать Министерству окружающей среды распоряжение продать находящийся в его административной сфере ветропарк Тоотси.

В соответствии с тематической планировкой на территории можно построить только парк ветрогенераторов. В соответствии с составленной в 2017 году и вновь утвержденной в 2019 году экспертной оценкой стартовая цена объекта с НСО составляет 12,3 млн евро.

По данным концерна Eesti Energia, который начал подготовительные работы для строительства парка еще в 2016 году, прогнозируемая годовая выработка ветропарка ”Тоотси” составляет более 300 ГВтч, то есть около одной пятой части от производства возобновляемой энергии в Эстонии (по цифрам позапрошлого года).

В свое время конкурирующие с Eesti Energia предприятия потребовали выставления земли под ветропарком ”Тоотси” на аукцион. После нескольких судов это нашло отражение и в поправках к закону о рынке электроэнергии, принятых Рийгикогу.