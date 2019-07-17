ФОТО | Крупнейший в Эстонии комплекс солнечных электростанций начал работу в Пярну

Во время торжественного открытия комплекса председатель совета Eesti Gaas и председатель правления AS Infortar Айн Ханшмидт отметил, что начало производства солнечной электроэнергии — это серьезный шаг для компании в развитии направления зеленой энергетики.

По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, производительность крупнейшего в Эстонии комплекса, только что подключенного к электросети в Пярну и уже выработавшего первую партию электроэнергии для клиентов, составляет 4 миллиона киловатт-часов в год.

”Это самый современный комплекс по производству солнечной электроэнергии в Эстонии: его общей мощности достаточно для обеспечения электроэнергией более чем тысячи бытовых потребителей в год. Для сравнения: для годовой выработки этого объема электричества понадобилось бы вырубить и сжечь три гектара леса, — подчеркнул Маргус Каазик. — Энергия, произведенная солнечными электростанциями, поступает в общую сеть электроснабжения, и с сегодняшнего дня все наши клиенты могут ее приобрести”.

В комплексе, расположенном на 16 гектарах территории, принадлежащей Paikre OÜ, действуют четыре электростанции мощностью 990 киловатт каждая, насчитывающие 13 000 панелей солнечных батарей. Солнечные электростанции построены на территории бывшей свалки Ряэма, закрытой и рекультивированной, что дало новую жизнь и цель простаивающей площади.