05.10.2020, 13:59
ФОТО | Крупнейшие молочные предприятия Эстонии объединились. На рынке может появиться новая фирма(5)
Maag Grupp, фирма-владелец Tere и Farmi Piimatööstus, решила создать внутри фирмы отдельную группу для молочных предприятий под названием Nordic Milk.
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