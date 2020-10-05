ФОТО | Крупнейшие молочные предприятия Эстонии объединились. На рынке может появиться новая фирма

Изначально через созданную группу будут производиться общие запасы молока для обоих предприятий,но в будущем не исключено, что вместе с Tere и Farmi на рынке потенциально появится новая фирма.

Изначально Tere являлась дочерней фирмой Farmi Piimatööstus. Согласно новой структуре, Tere и Farmi обе станут дочерним фирмами Nordic Milk OÜ.

Потребителей структурные изменения не затронут: и Tere, и Farmi продолжат оперировать как отдельные предприятия.