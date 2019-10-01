ФОТО: Конец! Началась ликвидация филиала Danske Bank в Эстонии

Еще в феврале получивший от Финансовой инспекции предписание прекратить свою деятельность в Эстонии датский банк Danske 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг, передает rus.err.ee.
В рамках начавшейся процедуры закрытия филиала в ближайшие дни будут удалены и все логотипы банка Danske с расположенного в центре Таллинна его главного офиса, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
"Начало процедуры закрытия филиала — это следующий шаг на пути полного завершения деятельности Danske в Эстонии", — прокомментировала Финансовая инспекция.
По сообщению банка, кредитный портфель его корпоративных клиентов переведен в литовский филиал Danske, а обслуживанием кредитов частных лиц займется LHV — полностью этот портфель из почти 11 000 клиентов перейдет к LHV к концу ноября.
Финансовая инспекция ранее подчеркнула, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, разрешая совершать подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.
Danske также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию и, тем самым, создавая препятствия для их работы.
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