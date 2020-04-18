18.04.2020, 08:00

ФОТО | Коктейли через Wolt, еда на вынос и надежда на май. Как выживают бары Старого Таллинна


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Pubid ja baarid vanalinnas Foto: Rauno Volmar

Многие расположенные в Старом Таллинне бары и места общественного питания в условиях чрезвычайного положения либо полностью закрыли двери, либо сократили время работы. Пока никто из своих помещених не съехал, но без урезания зарплат и расторжения части трудовых договоров было не обойтись. Также многие ведут сейчас переговоры с арендаторами о снижении арендной платы.

”Дела плохо. Бары по большей части закрыты. Аренду нужно платить. Зарплату тоже. Часть работников пришлось сократить”, — рассказывает один из владельцев баров Nimeta и Route 33 Валло Палвадре. По его словам, трудовые отношения были прекращены с теми, кто работал с частичной занятостью и чьи договора позволяли это сделать.

”Но у нас осталось от десяти до двадцати человек, работавших на полную ставку. Часть из них — повара. В Nimeta у нас есть несколько поваров из Индии, поэтому мы частично использовали помощь государства, а частично уменьшили зарплаты, например, у тех же индийских поваров на 50%”. Он ответил, что предлагаемая Кассой по безработице компенсация была бы более полезной, если бы при ее ходатайстве не было бы столько бюрократии.

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Поскольку бар Nimeta сейчас частично, то есть до десяти часов вечера, открыт (Route 33 закрыт полностью), было решено предлагать и доставку еды на дом.

Палвадре отмечает, что хотя, насколько ему известно, никто из владельцев заведений Старого города пока от договоров арендны не отказался, множество мест не работает вообще.

Он отмечает, что многое зависит от того, какова будет ситуация в мае и июне. ”Если в мае не начнут открываться, то думаю, тогда половина закроется навсегда”, — говорит Палвадре. По словам бизнесмена, очень важно, чтобы в мае начались послабления. ”Люди достаточно разумны. Никто не будет прижиматься к другим. Будут соблюдать дистанцию”, — уверен он.

Один из владельцев сети баров Labor Рандо Сяйнас поясняет, что они решили закрыть свои заведения полностью. ”Я считаю, что с общественной точки зрения держать сейчас бары открытыми — неправильно”, — отмечает он. Его работники продолжают получать зарплату, преимущественно с помощью компенсации от Кассы по безработице.

Несмотря на то, что свои двери закрыл и расположенный на Пярнуском шоссе коктейльный бар Whisper Sister, полностью предприятие свою деятельность не прекратило. ”Никого не сокращали, никого не увольняли и не планируем прекращать деятельность”, — утверждает один из владельцев бара Тарас Маркин. Он говорит, что в сложившихся условиях им пришлось искать новые каналы сбыта. ”Также начали сотрудничать с Wolt”, — отмечает он. Также в планах открытие своего интернет-магазина, где будут продаваться фирменные коктейли. Не исключено и сотрудничество с продуктовыми магазинами.

Владелец расположенного на улице Лай гастробара GC Gastrobar Даниель Лешкин не столь оптимистичен. Фирма уже задолжала поставщикам 11 000 евро. Долг перед государством составляет 15 000 евро. Реализация продукции ”на вынос” ситуацию не спасает. ”Доставка через Bolt и Wolt сейчас приносит нам в кассу по 200 евро в день. У нас 10 работников, которым нужно платить. Мы используем поддержку государства, но после вычета налогов люди получают мало”, — рассказывает Лешкин. В случае минимальной зарплаты, поясняет бизнесмен, люди получают всего 427 евро.

”Наша ежемесячная арендная плата составляет 3500 евро. У нас нет денег, чтобы платить столько. У нас нет денег даже на то, чтобы привести в порядок посудомоечную машину. Повара сами моют посуду. Выбраться мы сможем только при помощи пособия. Сколько мы еще продержимся? До мая, не дольше”, — говорит предприниматель.

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