ФОТО: Клиента Maxima шокировали белые червяки в черешне. Департамент сельского хозяйства дополнительно проверит все магазины

"Моя мама позвонила и сказала, что в городе уже два человека, покупая черешню, обнаруживают в целых ягодах белых червей, похожих на опарыши. Я, конечно, с юмором это восприняла — типа белок, очень полезен", — рассказывает читательница Delfi Юлия.

"А у меня самой дома тоже лежал в холодильнике пакет с черешней, купила на днях в Maxima. Я помыла ягоды и стала есть, но раскусывая ягоду, вынимала косточку и смотрела, нет ли там червей. И так я съела ягод пять, а на шестой меня ждал сюрприз. Я увидела действительно белого червяка!" — вспоминает она.

"Мне стало не по себе, честно говоря. Сколько же мы с мужем уже съели черешни и даже не задумывались, что внутри кто-то есть. Тем более ягоды целые. Больше я никогда не куплю черешню", — пишет шокированная читательница.

Департамент сельского хозяйства ответил Delfi, что на фотографиях действительно изображены личинки вредителей и видны сделанные ими повреждения.

"Это, конечно же, не нормальная и не допустимая ситуация", — подчеркнул департамент.

Департамент сельского хозяйства сообщил, что связался со специалистом по качеству свежих фруктов и овощей Maxima Eesti OÜ и запросил разъяснений по сложившейся ситуации. Во всех магазинах Maxima в Эстонии, в том числе и в магазинах в Кохтла-Ярве, будут приняты меры для дополнительного контроля партии черешни. При необходимости, ягоды будут изъяты из продажи.