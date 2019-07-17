ФОТО: Клиента Maxima шокировали белые червяки в черешне. Департамент сельского хозяйства дополнительно проверит все магазины

Maxima: в случае фруктов невозможно полностью исключить вероятность того, что продукция не будет испорчена
Марге Кикас, директор отдела скоропортящейся продукции Maxima Eesti, от имени магазина приносит клиенту извинения за товар, оказавшийся некачественным, и заверяет, что магазин вернет клиентке потраченную сумму, как только онa обратится в магазин.
"Maxima очень внимательно относится к качеству продаваемых в наших магазинах продуктов и мы отслеживаем качество продукции на протяжении всей цепи поставок. Все наши поставщики должны выдавать нам соответствующую документацию, подтверждающую соответствие продукции всем требованиям, в том числе — требованиям гигиены", — подчеркнула Кикас.
"В случае натуральной продукции, в том числе фруктов и овощей, не всегда можно гарантировать состав. К сожалению, в данном случае сложно оценить, в каком звене цепи поставок продукт мог контактировать с вредителем. Важно подчеркнуть, что речь ни в коем случае не идет об опасном для потребителя товаре. К сожалению, в случае фруктов невозможно полностью исключить вероятность того, что продукция не будет испорчена, поэтому мы советуем перед употреблением в пищу всегда проводить визуальный контроль овощей и фруктов", — объясняет директор отдела.
"Мы провели дополнительный контроль означенной партии, в ходе которого существенных отклонений в качестве обнаружено не было", — отметила Кикас.
В случаях возникновения вопросов или претензий к качеству Maxima советует клиентам при первой же возможности всегда обращаться в магазин, где была совершена покупка, чтобы оперативно разобраться с проблемой и получить возврат денег.
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