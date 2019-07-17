17.07.2019, 10:10

ФОТО: Клиента Maxima шокировали белые червяки в черешне. Департамент сельского хозяйства дополнительно проверит все магазины

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комментарий магазина
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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ФОТО: Клиента Maxima шокировали белые червяки в черешне. Департамент сельского хозяйства дополнительно проверит все магазины
Delfi lugeja

Жительница Кохтла-Ярве приобрела в магазине Maxima черешню. После слухов, что в городе уже несколько человек видели в ягодах белых червей, она тоже решила проверить, что внутри у ягод. Находка не порадовала женщину.

"Моя мама позвонила и сказала, что в городе уже два человека, покупая черешню, обнаруживают в целых ягодах белых червей, похожих на опарыши. Я, конечно, с юмором это восприняла — типа белок, очень полезен", — рассказывает читательница Delfi Юлия.

"А у меня самой дома тоже лежал в холодильнике пакет с черешней, купила на днях в Maxima. Я помыла ягоды и стала есть, но раскусывая ягоду, вынимала косточку и смотрела, нет ли там червей. И так я съела ягод пять, а на шестой меня ждал сюрприз. Я увидела действительно белого червяка!" — вспоминает она.

"Мне стало не по себе, честно говоря. Сколько же мы с мужем уже съели черешни и даже не задумывались, что внутри кто-то есть. Тем более ягоды целые. Больше я никогда не куплю черешню", — пишет шокированная читательница.

Департамент сельского хозяйства ответил Delfi, что на фотографиях действительно изображены личинки вредителей и видны сделанные ими повреждения.

"Это, конечно же, не нормальная и не допустимая ситуация", — подчеркнул департамент.

Департамент сельского хозяйства сообщил, что связался со специалистом по качеству свежих фруктов и овощей Maxima Eesti OÜ и запросил разъяснений по сложившейся ситуации. Во всех магазинах Maxima в Эстонии, в том числе и в магазинах в Кохтла-Ярве, будут приняты меры для дополнительного контроля партии черешни. При необходимости, ягоды будут изъяты из продажи.

Maxima: в случае фруктов невозможно полностью исключить вероятность того, что продукция не будет испорчена

Марге Кикас, директор отдела скоропортящейся продукции Maxima Eesti, от имени магазина приносит клиенту извинения за товар, оказавшийся некачественным, и заверяет, что магазин вернет клиентке потраченную сумму, как только онa обратится в магазин.

"Maxima очень внимательно относится к качеству продаваемых в наших магазинах продуктов и мы отслеживаем качество продукции на протяжении всей цепи поставок. Все наши поставщики должны выдавать нам соответствующую документацию, подтверждающую соответствие продукции всем требованиям, в том числе — требованиям гигиены", — подчеркнула Кикас.

"В случае натуральной продукции, в том числе фруктов и овощей, не всегда можно гарантировать состав. К сожалению, в данном случае сложно оценить, в каком звене цепи поставок продукт мог контактировать с вредителем. Важно подчеркнуть, что речь ни в коем случае не идет об опасном для потребителя товаре. К сожалению, в случае фруктов невозможно полностью исключить вероятность того, что продукция не будет испорчена, поэтому мы советуем перед употреблением в пищу всегда проводить визуальный контроль овощей и фруктов", — объясняет директор отдела.

"Мы провели дополнительный контроль означенной партии, в ходе которого существенных отклонений в качестве обнаружено не было", — отметила Кикас.

В случаях возникновения вопросов или претензий к качеству Maxima советует клиентам при первой же возможности всегда обращаться в магазин, где была совершена покупка, чтобы оперативно разобраться с проблемой и получить возврат денег.

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