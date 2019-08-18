ФОТО | Клиент жалуется: почему посылка много дней болталась между курьерским пунктом и сортировочным центром Omniva?

В редакцию портала Kasulik обратилась расстроенная гражданка, которая рассказала, что на страничке Omniva видела, что ее заграничная посылка пришла в Эстонию 7 августа, но после этого события стали развиваться удивительным образом.

По состоянию на 14 августа посылка несколько раз перемещалась между пунктом доставки и сортировочным центром. На следующий день картина повторилась: сначала посылку отправили из центра в курьеский пункт, а 16 августа она вновь вернулась в сортировку.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв сообщил, что почтовое предприятие подробно изучило ситуацию, и выяснилось, что речь идет о частном случае, который к настоящему моменту они успешно разрешили. По его словам, посылка направилась в почтовую контору, как и хотел клиент.

"Отправление сразу по прибытию в Эстонию автоматически отправилось на выдачу в посылочный автомат, но поскольку первоначально запланированная выдача не состоялась, то в результате стечения обстоятельств возникла ситуация, что посылка вновь пошла по кругу", - объяснил Кайв.

По его словам, 15 августа посылку, согласно пожеланию клиента, направили в почтовое отделение. В данном случае имела место ошибка предприятия, за что оно приносит клиенту извинения.

Omniva внесла в систему необходимую пометку с тем, чтобы и в дальнейшем клиент мог получать международные посылки в почтовом отделении, как он и хотел.

"Мы проверим процессы движения посылок, чтобы подобный исключительный случай в будущем ни с одним клиентом не повторился", - пообещал сотрудник Omniva.