ФОТО: Клиент магазина Selver заметил на прилавке насекомое

Руководитель коммуникационной службы Selver Риво Вески отметил, что они относятся к такого рода информации со всей серьезностью. ”Мы провели проверку, чтобы понять, единичный ли это случай”, — сообщил он и отметил, что больше насекомых обнаружено не было. Также он сказал, что магазин усилит меры по борьбе с насекомыми.

”Приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию”, — добавил Вески.