25.01.2020, 19:26
ФОТО: Клиент магазина Selver заметил на прилавке насекомое
Клиент магазина Ringtee Selver в Тарту заметил у рыбного прилавка насекомое, похожее на таракана. Он сфотографировал его и прислал снимки в редакцию.
Клиент магазина Ringtee Selver в Тарту заметил у рыбного прилавка насекомое, похожее на таракана. Он сфотографировал его и прислал снимки в редакцию.
Руководитель коммуникационной службы Selver Риво Вески отметил, что они относятся к такого рода информации со всей серьезностью. ”Мы провели проверку, чтобы понять, единичный ли это случай”, — сообщил он и отметил, что больше насекомых обнаружено не было. Также он сказал, что магазин усилит меры по борьбе с насекомыми.
”Приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию”, — добавил Вески.
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