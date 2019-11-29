ФОТО | KFC в Таллинне посетили более 50 тысяч человек. Где откроют следующие?

Руководство сети обозначило намерение активно развивать KFC в регионе: открыть более 20 ресторанов в странах Балтии в ближайшие три года и создать более 800 рабочих мест.

Следующий ресторан откроется в торговом центре Kristiine в Таллинне. Председатель правления Apollo Group Яанус Виханд отметил, что точную дату открытия пока назвать сложно, но это уже лишь вопрос дней.

Затем будет открыт ресторан KFC в Нарве, а уже потом в Тарту.

Все сотрудники KFC будут обучены международным стандартам работы и смогут построить карьеру в международном бренде. Партнеры подтвердили фокус на обеспечение высочайшего качества блюд, оригинального, знаменитого во всем мире вкуса и развитие сотрудников.

Пока еще в KFC не доступна доставка на дом, но в ближайшем будущем руководство сети обещает начать предоставлять эту услугу.