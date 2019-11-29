29.11.2019, 14:14

ФОТО | KFC в Таллинне посетили более 50 тысяч человек. Где откроют следующие?

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еще 20 ресторанов в странах Балтии!
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Ülemiste KFC suur avamine 29.11.2019
Ülemiste KFC suur avamine 29.11.2019Foto: Madis Veltman

Сегодня в Таллине KFC и Apollo Group торжественно запустили бренд KFC в Эстонии. Первый ресторан KFC в Таллинне открылся в конце октября в торговом центре Ülemiste и со дня открытия его посетили более 50 000 человек.

Руководство сети обозначило намерение активно развивать KFC в регионе: открыть более 20 ресторанов в странах Балтии в ближайшие три года и создать более 800 рабочих мест.

Следующий ресторан откроется в торговом центре Kristiine в Таллинне. Председатель правления Apollo Group Яанус Виханд отметил, что точную дату открытия пока назвать сложно, но это уже лишь вопрос дней.

Затем будет открыт ресторан KFC в Нарве, а уже потом в Тарту.

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Все сотрудники KFC будут обучены международным стандартам работы и смогут построить карьеру в международном бренде. Партнеры подтвердили фокус на обеспечение высочайшего качества блюд, оригинального, знаменитого во всем мире вкуса и развитие сотрудников.

Пока еще в KFC не доступна доставка на дом, но в ближайшем будущем руководство сети обещает начать предоставлять эту услугу.

Apollo Group включит KFC в свою программу лояльности во всех странах Балтии, которая позволяет активным пользователям значительно экономить в кинотеатрах и книжных магазинах Apollo, в развлекательных центрах O’Leary и других заведениях группы.

В настоящий момент бренд импортирует куриное мясо из Литвы, остальные ингредиенты поставляют поставщики из других европейских стран. В будущем KFC планирует рассмотреть варианты закупок ингредиентов у локальных производителей, что благоприятно скажется на экономике региона и поддержит развитие местного бизнеса.

”Последние годы Эстония демонстрирует уверенный рост экономики, развивает инновации и технологии, формируя благоприятные условия для ведения бизнеса, — отметил Олег Писклов, управляющий директор KFC в Центральной и Восточной Европе. — Эстонию все чаще называют digital-страной, и мы строим большие планы по расширению нашей сети здесь. Мы намерены открывать новые рестораны в регионе, сохраняя фокус на обеспечении отменного вкуса и качества блюд, а также на развитие наших сотрудников”.

В число приоритетных задач KFC в Эстонии входит интеграция digital-платформ в рестораны и обеспечение незабываемого сервиса для гостей. Как и в других странах, в Эстонии KFC будет ориентироваться на массового потребителя, сохраняя доступность качественных и вкусных блюд для людей с разным уровнем дохода.

”Спустя месяц после открытия первого ресторана, мы видим, что KFC пользуется огромной любовью у жителей Таллинна: мы наблюдали настоящий ажиотаж в первые дни, но даже сейчас поток гостей остается стабильно высоким — это и те, кто возвращаются за полюбившимися блюдами, и те, кто приходят попробовать курочку KFC впервые, — подчеркнул председатель правления Apollo Group Яанус Виханд. — Мы уже видим — эстонцы полюбили KFC, и мы приложим максимум усилий, чтобы каждый наш гость по достоинству оценил оригинальные блюда из курицы KFC и сервис международного уровня”.

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