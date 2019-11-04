ФОТО: Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Кувейт

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Кувейт с целью укрепления сотрудничества в дигитальной сфере и продвижения интересов эстонского предпринимательства в регионе Персидского залива.
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Кувейт с целью укрепления сотрудничества в дигитальной сфере и продвижения интересов эстонского предпринимательства в регионе Персидского залива.
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