04.11.2019, 13:20
ФОТО: Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Кувейт
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Кувейт с целью укрепления сотрудничества в дигитальной сфере и продвижения интересов эстонского предпринимательства в регионе Персидского залива.
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