ФОТО: Кальюлайд утвердила Мадиса Мюллера в должности президента Банка Эстонии(6)
Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности нового президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, который до этого являлся его вице-президентом.
Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности нового президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, который до этого являлся его вице-президентом.
Кальюлайд отметила, что Банк Эстонии — это институт, на роль которого народ в повседневной жизни внимания не обращает и не должен обращать, но принимаемые банком решения напрямую влияют на жизнь людей. ”Необходимо работать на высшем профессиональном уровне как внутри организации, так и в Европейском центробанке”,- отметила она.
Мюллер в свою очередь сказал, что разделяет мнение президента. Он отметил, что экономика Эстонии сейчас находится в довольно хорошем состоянии и что при составлении государственного бюджета следует быть более консервативными и предусмотреть буфер.
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