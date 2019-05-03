ФОТО: Кальюлайд утвердила Мадиса Мюллера в должности президента Банка Эстонии

Кальюлайд отметила, что Банк Эстонии — это институт, на роль которого народ в повседневной жизни внимания не обращает и не должен обращать, но принимаемые банком решения напрямую влияют на жизнь людей. ”Необходимо работать на высшем профессиональном уровне как внутри организации, так и в Европейском центробанке”,- отметила она.

Мюллер в свою очередь сказал, что разделяет мнение президента. Он отметил, что экономика Эстонии сейчас находится в довольно хорошем состоянии и что при составлении государственного бюджета следует быть более консервативными и предусмотреть буфер.