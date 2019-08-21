ФОТО: Как новенький! В реконструкцию Rocca Ärimaja будет инвестировано 4 миллиона евро

После реконструкции площадь арендных помещений в расположенном по адресу Палдиское шоссе, 96 здании Rocca Ärimaja составит около 4300 квадратных метров. На первом этаже расположатся торговые площади — уже в декабре этого года там откроют магазины Softrend и работавший в здании с самого начала Hawaii Express.

На втором и третьем этажах расположатся предусматривающие различные решения офисы разной площади. В ходе реконструкции по-новому станут выглядеть как фасад, так и внутренние помещения, а на третьем этаже будет открыта терраса общего пользования.

Реконструкция Rocca Ärimaja началась, и первые арендаторы смогут въехать в здание уже в начале 2020 года. Здание располагает 100 парковочными местами для арендаторов и посетителей. ”Мы также учитываем, что все больше работников и гостей предпочитают ездить на велосипедах, и будут добираться сюда по велодорожкам и из других районов города”, — добавил Рейманд.