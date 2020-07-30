ФОТО | Из земли по всей Эстонии извлекают десятки километров медного кабеля(10)
Если в прошлом году Telia в Эстонии вырыла из земли около 30 километров медного кабеля, то в этом году запланировано извлечь более 100 километров.
Если в прошлом году Telia в Эстонии вырыла из земли около 30 километров медного кабеля, то в этом году запланировано извлечь более 100 километров.
По словам руководителя подразделения сети и инфраструктуры Telia Eesti Тойво Праакеля, извлечению и ликвидации подлежат медные кабели, которые стали бесполезными из-за технологических инноваций и больше не используются для предоставления услуг клиентам.
Устранению медного кабеля в основном способствует распространение оптоволоконного или светового провода, который сегодня является самым быстрым способом передачи данных в интернете.
”Если пропускная способность медных кабелей ограничена несколькими гигабитами в секунду на расстояние менее 100 м, то ограничений пропускной способности оптической передачи мы сегодня не видим — можно говорить о десятках терабит на расстояние сотен километров”, — сказал Праакель.
По его словам, в дополнение к пропускной способности в сотни раз выше, современные оптоволоконные кабели также оставляют гораздо меньше ”следов” в окружающей среде: оптоволокно в несколько раз меньше, его основными компонентами являются песок и вода, а передача данных по такому кабелю в несколько раз дешевле. Кроме того, в отличие от меди, оптическому волокну не страшны ржавчина, окисление, вода или снег, оно не не реагирует на радиоволны.
Другим важным преимуществом по сравнению с медью является то, что оптоволоконный кабель не боится молний или помех в сети. Оптический терминал гораздо надежнее, потому что оптоволоконная линия связи передает свет, а не электричество.
Причиной того, что Telia Eesti проводит широкомасштабную замену медных кабелей, является значительный рост спроса на высокоскоростной и современный интернет в последние годы. ”В первую очередь это связано с увеличением доли видеоконтента, на который приходится уже более половины всего широкополосного трафика. Только в этом году более двух третей всех домов, которые подключены к постоянному соединению Telia, смогут начать пользоваться услугами через оптоволоконное подключение”, — сказал Праакель.
Клиентам в зоне обслуживания волоконно-оптической сети Telia предлагаются входящие и исходящие скорости до 1/1 Гбит/с.
Вырытые из земли медные кабели утилизируются, а медь и другие металлы повторно используются в производстве.
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