ФОТО | Из земли по всей Эстонии извлекают десятки километров медного кабеля

По словам руководителя подразделения сети и инфраструктуры Telia Eesti Тойво Праакеля, извлечению и ликвидации подлежат медные кабели, которые стали бесполезными из-за технологических инноваций и больше не используются для предоставления услуг клиентам.

Устранению медного кабеля в основном способствует распространение оптоволоконного или светового провода, который сегодня является самым быстрым способом передачи данных в интернете.

”Если пропускная способность медных кабелей ограничена несколькими гигабитами в секунду на расстояние менее 100 м, то ограничений пропускной способности оптической передачи мы сегодня не видим — можно говорить о десятках терабит на расстояние сотен километров”, — сказал Праакель.

По его словам, в дополнение к пропускной способности в сотни раз выше, современные оптоволоконные кабели также оставляют гораздо меньше ”следов” в окружающей среде: оптоволокно в несколько раз меньше, его основными компонентами являются песок и вода, а передача данных по такому кабелю в несколько раз дешевле. Кроме того, в отличие от меди, оптическому волокну не страшны ржавчина, окисление, вода или снег, оно не не реагирует на радиоволны.

Другим важным преимуществом по сравнению с медью является то, что оптоволоконный кабель не боится молний или помех в сети. Оптический терминал гораздо надежнее, потому что оптоволоконная линия связи передает свет, а не электричество.

Причиной того, что Telia Eesti проводит широкомасштабную замену медных кабелей, является значительный рост спроса на высокоскоростной и современный интернет в последние годы. ”В первую очередь это связано с увеличением доли видеоконтента, на который приходится уже более половины всего широкополосного трафика. Только в этом году более двух третей всех домов, которые подключены к постоянному соединению Telia, смогут начать пользоваться услугами через оптоволоконное подключение”, — сказал Праакель.

Клиентам в зоне обслуживания волоконно-оптической сети Telia предлагаются входящие и исходящие скорости до 1/1 Гбит/с.