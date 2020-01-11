ФОТО | Инородное тело в еде. Редактору RusDelfi в пюре из Selver попался болт

Обычно фотографии с необычными находками в еде от местных торговых сетей присылают нам читатели, но в этот раз болт в своем пюре обнаружил реактор RusDelfi — прямо на работе во время обеда!
Овощное пюре были приобретено в магазине Kadaka Selver. Selver сообщил, что за продукцию в ответе производитель — Kulinaaria OÜ.
"Приносим извинения клиенту. Безопасность пищевых продуктов у Kulinaaria OÜ в приоритете. Инородное тело попало в продукт, так как сотрудник проигнорировал процедуры, предусмотренные организацией труда", — отвечает менеджер по развитию Kulinaaria OÜ Мерье Кипс.
По ее словам, фирма провела беседу с данным сотрудником, и он понял, насколько серьезная опасность возникла из-за его действий. Для других работников было проведено собрание на ту же самую тему.
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