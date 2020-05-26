ФОТО | Импортные фрукты и овощи подорожали, но клубника на рынке дешевая. В чем причина?

Вчера на Центральном рынке в Таллинне можно было купить один килограмм греческой клубники преимущественно за 3,5 евро. Некоторые отдельные торговцы также продавали на 30 центов дешевле или дороже. А килограмм польской клубники на Центральном рынке можно было приобрести всего за 2,9 евро.

Eva-Lotta Kivi

Eva-Lotta Kivi

На рынке Балтийского вокзала подавляющее большинство продавало клубнику дороже, чем на Центральном рынке. Но цены все-таки были в промежутке от 3,5 до 4,25 евро за килограмм.

Eva-Lotta Kivi

Eva-Lotta Kivi

Eva-Lotta Kivi

Eva-Lotta Kivi

По словам директора Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг, импортная клубника на рынке была дешевой и в прошлом году в это же время. "В этот период с юга приходит много клубники, и поскольку клубника долго не стоит, ее реализуют дешево", — поясняет Йозинг.

В прошлом году на четвертой неделе мая импортная садовая клубника, по данным Института конъюнктуры, стоила тоже 3,5 €/кг.

В целом же большинство фруктов и овощей в этом году несколько дороже, чем в в прошлом году. "Очевидно, здесь свое влияние оказал коронакризис (трудности при сборе, поставке и т.д.)", — говорит Йозинг.

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