ФОТО И ВИДЕО: Журналисты рассказали о поломке Samsung с гибким экраном после тестирования не больше двух дней

У журналиста CNBC Стива Ковача перестала работать половина экрана. У автора Bloomberg Марка Гурмана и ютьюб-блогера Маркеса Браунли экран вышел из строя полностью. Журналист The Verge Дитер Бон сообщил, что на месте сгиба экрана его смартфона появилась выпуклость; также по нему пошли полосы.

Причина массовых неисправностей неизвестна. Гурман и Браунли связали поломку с тем, что они оторвали с экрана защитную пленку, которую нельзя было снимать. Однако Ковач и Бон пленку не удаляли. Samsung пока не прокомментировала ситуацию.

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY