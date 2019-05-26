ФОТО и ВИДЕО | В Литве представили первый пиццемат: пицца за 3 минуты

По данным литовского DELFI, эти автоматы уже работают в Австралии, Южной Корее и других странах Азии, а также в Италии, Хорватии, Румынии, Великобритании. Всего на рынке есть 250 пиццематов. Сейчас их производители сосредоточены на распространении этих автоматов в Америке и Европе. На этих рынках планируют запустить 150 пиццематов.

DELFI поинтересовался, можно ли приобрести такой автомат для дома. Торгеле заметил, что это может себе позволить только очень состоятельная семья, такой случай имел место — один пиццемат стоит в доме в Дубае, он стоил 25 000 евро.

Стоимость пиццы в таком автомате составляет 5-7 евро. Все зависит от места, где автомат установлен, и особенностей рынка. Автоматы могут размещаться в торговых центрах, офисах, университетах, больницах, в местах, где проводят концерты и различные мероприятия, или на курортах, например, в Паланге.

Генеральный секретарь Итальянско-литовской торговой палаты Уго Меуччи сказал, что в странах Балтии уже идут переговоры о продаже пиццематов. В Литве этими автоматами интересуются офисные центры.

За обслуживание пиццематов в странах Балтии будет отвечать компания Rikka.