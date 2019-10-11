ФОТО И ВИДЕО | В Кейла для покупки сигарет установили уникальную кассу самообслуживания с системой распознавания лиц

Кассу создала компания StrongPoint, и она использует платформу распознавания лиц Yoti.

Если клиент магазина хочет приобрести табачные изделия, то ему их выдают из автомата Vensafe, который находится около кассы. Система работает только с людьми от 29 лет и старше, чтобы подростки с более взрослой внешностью не смогли ей злоупотребить.

Кейлаское общество потребителей объясняет, что ситуация после изменения Закона о табаке стало очень сложной: люди не видят товар, им приходится объяснять кассиру, а кассиру угадать его запрос, что создает очереди в магазине. Поэтому было решено установить подобный автомат.

Pressimaterjal

С помощью данного автомата можно приобрести все товары, в отношении которых действуют возрастные ограничения, с помощью технологии распознавания лиц и без вмешательства сотрудника магазина. Конечно же, при необходимости продавец может подойти и проверить документы.

Кейлаское общество потребителей говорит, что на данный момент в магазине 95% покупок табачных изделий происходит с помощью автомата.

Для покупки нужно выбрать желаемый товар, затем пройти распознавание лица. После прохода контроля возраста касса выдает специальный чек, с помощью которого можно забрать товар из автомата с сигаретами. Автомат делает еще один контроль и затем выдает товар.