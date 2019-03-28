ФОТО И ВИДЕО: Судно Victoria отметило 15-летие и прошло реновацию. Смотрите, как теперь выглядит путешествие в Стокгольм

Судно Victoria I было построено в 2004 году в Финляндии и стало вторым совершенно новым кораблем Tallink. Свой первый рейс Victoria совершила 21 марта 2004 года. Свое имя корабль получил в честь шведской принцессы.

Когда-то Victoria была самым боьшим рейсовым судном, ходящим под эстонским флагом, пока в 2006 году титул не перешел к Galaxyle. В длину Victoria составляет 193,8 метра, а в ширину — 29 метров. Судно может достигать скорости до 40 километров в час.

У Victoria всего 12 палуб, из которых для пассажиров предусмотрены две палубы для автомобилей, три для кают и две для магазинов, ресторанов и баров. Также на корабле есть конференц-центр и сауна. Судно вмещает до 2500 пассажиров и имеет 740 кают (на 2254 мест).

В рамках реновации было заменено навигационное оборудование, а также перестроены супермаркет на шестом этаже, кафе и бар на седьмом этаже.