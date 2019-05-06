ФОТО и ВИДЕО | Спор с государством заставил братьев-бизнесменов Сынаялг выставить на продажу виллы в Виймси

Сынаялги решили продать два построенных в деревне Мидуранна волости Виймси дома, чтобы быть готовыми к возможным финансовым затруднениям, к которым в ближайшее время может привести спор с государством вокруг парка ветряков в Айду.

"Государство причинило нам измеряемый миллионами евро ущерб тем, что установило запрет на нахождение на территории парка в Айду, а также судебными исками. Пока нас третируют чиновники, мы платим по 10 000 евро в день за аренду подъемных кранов", — описал ситуацию Олег Сынаялг.

Наряду с этим государство требует с них — невзирая на то, что строительство силой приостановлено — ежемесячно еще по 10 000 евро за право на застройку, а также обязывает закончить согласно договору строительство парка ветрогенераторов за 4 года, к весне 2023-го.

"Но у нас нет никаких ни российских, ни иностранных денег, и никакого богатого дядюшки — наши ресурсы довольно ограничены. Им нам выделили банки", — объяснил шаг по продаже домов Олег Сынаялг нуждой в свободных средствах.

Недавно построенные в Виймси дома имеют по 3 этажа каждый, в них по 7 комнат, а стоимость одного дома около 1,58 миллиона евро. На крышах обоих домов имеются посадочные площадки для вертолета. Сами братья Сынаялг еще не успели вселиться в эти дома.

"Это новые дома. Фактически они на такой стадии, что имеются разрешения на использование, произведена отделка, однако стены еще не покрашены и полы также не покрыты", — рассказал Олег Сынаялг. Поэтому в домах также нет еще и лестниц.