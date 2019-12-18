ФОТО и ВИДЕО: Сильный ветер оставил без света десятки тысяч домохозяйств. Самый пик буйства стихии — еще впереди(4)
К настоящему моменту из-за сильного ветра и шторма около 23 000 домов уже осталось без электричества. И эта цифра постоянно растет.
К настоящему моменту из-за сильного ветра и шторма около 23 000 домов уже осталось без электричества. И эта цифра постоянно растет.
По данным Elektrilevi, в три часа дня без электричества остались 4174 клиента. Больше всего проблем на тот момент наблюдалось на Сааремаа, где скорость ветра составляет до 30 м/с. Через час количество оставшихся без света домохозяйств выросло до 5200, а еще позже - до 23 000.
Также ветер валит на дороги деревья.
В деревне Олуствере в Вильяндимаа на дорогу упала большая ветка, нарушив движение.
Фото из Тоомемяэ:
Как прогнозируют синоптики, самый пик стихии придется на сегодняшнюю ночь.
Elektrilevi устранит более мелкие неполадки в течение нескольких часов. Устранение более масштабных может затянуться.
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