ФОТО и ВИДЕО | Прогноз Министерства финансов: рост зарплат восстановится через два года
Министерство финансов прогнозирует в этом году 5,5% экономический спад, зато в 2021 году экономика должна вырасти на 4,5%.
Министерство финансов прогнозирует в этом году 5,5% экономический спад, зато в 2021 году экономика должна вырасти на 4,5%.
В последующие годы экономика Эстонии должна продолжить свой рост — в 2022 — 3,5%, в 2023 — 3% и в 2024 — 2,3%.
Если сейчас средняя зарплата составляет 1422 евро, то в 2021 году вырастет лишь до 1428 евро, но учитывая изменение цен это все же будет означать сокращение реальной зарплаты на 0,9%. Рост зарплат восстановится только лишь в 2022 году, министерство прогнозирует реальный рост средней зарплаты в 2,3% — до 1493 евро.
К 2022 году рост цен ускорится до 2,2%.
К концу кризиса налоговая нагрузка Эстонии должно подскочить до 30% от ВВП. Таким образом долг государственного секторы вырастет с 8,4% до 31,3% к 2024 году.
Экономические последствия коронакризиса в Эстонии и Северной Европе оказались меньше среднего по ЕС. Тем не менее, экономика восстановится до докризисного уровня лишь через два года.
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