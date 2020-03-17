ФОТО и ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: больничный могут начать оплачивать с первого дня

Сегодня в 11 часов члены правительства и президент Банка Эстонии провели конференцию, на которой дали обзор ситуации в банковском и финансовом секторе.
Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, правительство разрабатывает поддерживающие меры вместе с налоговым департаментом, Кассой по безработице и Kredex.
”Важнее всего избежать волны банкротств и массового сокращения людей”, — сказал Ратас.
Касса по безработице обсуждает дополнительные меры. В качестве временной меры людям, находящимся на больничном, могут начать оплачивать больничный с первого дня. Как отметил министр финансов Мартин Хельме, к сожалению, сейчас такое время, что дефицит бюджета неизбежен.
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Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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