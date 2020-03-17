ФОТО и ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: больничный могут начать оплачивать с первого дня

”Для государства важно избежать волны банкротств и сохранить рабочие места и доход для населения, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Мы готовы обсудить шаги государства как в области поручительств по уже выданным кредитам, так и в плане гарантий при выдаче новых займов”.

Сегодня утром собрался также совет Кассы страхования от безработицы, который обсуждает дополнительные меры поддержки трудящихся. ”Через Кассу страхования от безработицы мы хотим сформировать возможности поддержки, позволяющие работникам сохранить не менее 70% прежнего дохода, — сказал премьер-министр. — Государство также планирует дополнительные шаги, чтобы по временной схеме уже с первых дней оплачивать больничный людям, которым он выдан в связи с коронавирусом”.

Государство разрабатывает методы поддержки вместе с фондом KredEx, Кассы страхования от безработицы и Налогово-таможенным департаментом. Внимательно следят также за положением сельхозпроизводителей и ищут решения с учетом специфики их деятельности.

Банки заверили, что оказание банковских услуг обеспечено, но клиентов призывают как можно чаще использовать электронные решения и избегать посещения банковских контор. Также банки подчеркивают, что будут всесторонне сотрудничать как с частными лицами, так и с предприятиями.

Во встрече приняли участие министр финансов Мартин Хельме, министр внешней торговли и предпринимательства Каймар Кару, министр сельской жизни Арво Аллер, президента Банка Эстонии Кильвар Кесслер, руководитель фонда KredEx Лехар Кютт, руководитель Фонда развития сельской жизни Рауль Розенберг, исполнительный директор Эстонского банковского союза Картин Талихярм и представители банков: Эркки Раазуке (Luminor), Аллар Парик (SEB), Олави Лепп (Swedbank), Эрки Килу (LHV) и Маргус Ринк (Coop Pank).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!