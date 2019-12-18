18.12.2019, 13:51

ФОТО и ВИДЕО | Под давлением оптовиков крупные аптеки в среду закрылись в 14:00

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Во вторник Рийгикогу решил все же не отменять аптечную реформу, что пришлось не по душе крупным аптекам. Согласно новым правилам, оптовые продавцы больше не могут сами владеть аптеками, которые должны принадлежать провизорам.

Входящие в Союз аптек Эстонии крупные аптечные сети сообщили, что закроются сегодня, в среду, раньше обычного — в 14:00 — чтобы показать негативное влияние реформы.

Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek сегодня в 14:00 закрылт двери аптек. Т.н. сетевые аптеки останутся закрытыми до четверга.

Министр социальных дел Танел Кийк назвал подобную тактику запугивания со стороны оптовиков неуместной. Он отметил, что число аптек не является индикатором для оценки доступности лекарств.

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