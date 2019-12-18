ФОТО и ВИДЕО | Под давлением оптовиков крупные аптеки сегодня закрылись в 14:00(77)
Во вторник Рийгикогу решил все же не отменять аптечную реформу, что пришлось не по душе крупным аптекам. Согласно новым правилам, оптовые продавцы больше не могут сами владеть аптеками, которые должны принадлежать провизорам.
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