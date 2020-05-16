ФОТО И ВИДЕО | Отмена ограничений снова запустила приграничную торговлю: в Super Alko ажиотаж
Открытые в пятницу границы между Эстонией и Латвией уже вчера принесли аншлаг расположенному за погранпунктом Икла магазину Super Alko в Айнажи.
Открытые в пятницу границы между Эстонией и Латвией уже вчера принесли аншлаг расположенному за погранпунктом Икла магазину Super Alko в Айнажи.
Руководитель Super Alko Лаури Уйбо констатировал Delfi, что из-за коронавирусного кризиса их магазины потеряли добрых больше половины оборота. Пятница после открытия границы собрала полный магазин, и в отношении будущего настроены оптимистично.
Как видно на фотографиях, и на второй день свободных стран Балтии люди проявляют большой интерес к заграничному магазину, хотя ситуация была намного спокойнее, чем вчера.
По словам Уйбо, несмотря на кризис удалось сохранить всех работников.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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