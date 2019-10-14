ФОТО и ВИДЕО | Несмотря на противоречия в разрешениях, Сынаялги продолжают строительство Айдуского ветропарка

По словам руководящего развитием Айдуского ветряного парка Андреса Сынаялга, речь идет о, так сказать, начинании с чистого листа, поскольку получившее большое внимание противостояние с чиновниками касается только ветряков под номерами 4 и 5. ”У нас в Айду всего 30 участков и в отношении 28 из них нет никаких споров или расследований. У нас есть вступившее в силу судебное решение, которое подтверждает действие разрешений на строительство и у нас есть все возможности для продолжения строительства согласно проекту. До тех пор, пока Департамент защиты прав потребителей и технического надзора учится через суд тому, как измерять высоту ветряков и какие у это этого учреждения, как у государственного департамента, границы компетенции, у нас, как предпринимателей, есть исходящее из договора о застройке обязательство построить ветряной парк к 2023 году”, — пояснил Сынаялг.

Сегодня утром начались геотехнические работы на участке айдуского ветряка номер 8. По словам Сынаялга, эти строительные работы ведутся в полутора километрах юго-западнее предыдущей строительной площадки, чтобы уже в зародыше погасить возможные споры о том, какой высоты должны быть ветряки и от какой поверхности земли эту высоту нужно измерять. ”В ситуации, когда застройщику вменена обязанность построить ветряки на одной высоте, но уровень почвы отличается на 20 метров, мы начинаем теперь строительные работы на наиболее высокой точке поверхности земли. Так ни у кого не будет возможности намерить высоту ветряков так, что они оказываются выше, чем есть на самом деле”, — добавил Сынаялг.

В последние месяцы поставщик ветряков Eleon проводил переговоры с международными поставщиками, чтобы восстановить сотрудничество для производства ветряков для Айдуского ветряного парка. ”Разумеется, сейчас мы выбились из прежнего графика — можно сказать, что примерно на три года — и теперь производителям нужно будет найти новые временные окна для производства компонентов для наших ветряков. Эти временные ресурсы были предусмотрены задолго до этого, что и является одной причиной, по которой эстонские государственные чиновники своим неосмотрительным отношением спровоцировали столь большие требования по компенсации ущерба”, — отметил исполнительный руководитель AS Eleon Олег Сынаялг.

Развитие Айдуского ветряного парка остановили весной 2017 года после 1,5-годового периода активного строительства и в ситуации, когда Министерство обороны было полностью осведомлено о ходе строительства и о параметрах устанавливаемых ветряков Eleon. Предприятие Eleon Green решило продолжить монтаж двух наполовину смонтированных ветряков после того, как местное самоуправление подтвердило, что выданные заявителю разрешения на строительство еще действуют по срокам и строительство на их основании разрешено.



