ФОТО и ВИДЕО | На Тоомпеа состоялся пикет недовольных фермеров. Они подарили депутатам игрушечные тракторы

rus.delfi.ee EST 5

Эстонская палата сельского хозяйства и торговли провела сегодня под окнами Рийгикогу на Тоомпеа митинг с целью привлечь внимание к нечестным сельскохозяйственным компенсациям.