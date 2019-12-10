10.12.2019, 11:39
ФОТО и ВИДЕО | На Тоомпеа состоялся пикет недовольных фермеров. Они подарили депутатам игрушечные тракторы(29)
Эстонская палата сельского хозяйства и торговли провела сегодня под окнами Рийгикогу на Тоомпеа митинг с целью привлечь внимание к нечестным сельскохозяйственным компенсациям.
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