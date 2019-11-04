ФОТО И ВИДЕО | МВФ сделал обзор эстонской экономики. Правительству советуют оставить II пенсионную ступень обязательной

Одна из рекомендаций МВФ правительству — оставить вторую пенсионную ступень обязательной, потому что вторая ступень дополняет первую. Эту точку зрения разделяет и Банк Эстонии.

Основываясь на опыте других стран МВФ советует быть более осторожными с изменениями в пенсионной системе. По мнению МВФ, важно правильно оценивать влияние запланированных изменений пенсионной системы в долгосрочной перспективе и привлекать к основательному обсуждению изменений все заинтересованные стороны.

"Оценки Банка Эстонии и МВФ схожи. Первая и вторая ступень дополняют друг друга и особенно важны в государстве со стареющим населением. Сейчас в игре сбережения 700 000 человек. Если уходящих будет много, то пенсионное имущество остающихся по всей видимости уменьшится", — сказал глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Как и Банк Эстонии, МВФ отмечает, что пенсионную систему надо пересмотреть, и в этом отношении есть единодушие. Кроме этого, МВФ предупреждает, что если из II ступени уйдет много людей, и накопленные сбережения будут потрачены, то это сделает экономический рост очень неустойчивым.

Делегация МВФ находилась в Эстонии с 22 октября по 4 ноября, чтобы обсудить с представителями государственного и частного секторов экономическое положение Эстонии, а также сделанные и планируемые шаги в экономической политике. Визит проходил в рамках ежегодной миссии.