ФОТО и ВИДЕО | Минфин снизил прогноз экономического роста Эстонии на 2020 год. Что будет с ценами и зарплатой?

Если весенний экономический прогноз предусматривал, что в 2020 году экономика вырастет на 2,7%, то теперь ожидания более скромные: по оценке макроаналитиков Минфина, которая была опубликована 9 сентября, в следующем году ВВП Эстонии увеличится лишь на 2,2% и в первую очередь такая ситуация вызвана продолжающимся ослаблением внешней среды, при этом в последующие годы рост ВВП Эстонии ускорится.

По оценкам министерства, индекс потребительских цен увеличится на 2,2 процента как в этом году, так и в 2020 году, и локомотивом инфляции станет повышение цен на продукты питания и услуги.

Средняя зарплата, по прогнозам, увеличится до 1404 евро в этом году и до 1484 евро в следующем году.

По оценкам Министерства финансов, эстонский рынок труда находится в хорошем состоянии, а показатель безработицы будет держаться в районе пятипроцентной отметки.