ФОТО и ВИДЕО | Конкуренция становится все жестче! В Таллинне аренду электросамокатов предлагает еще одна фирма

Bird — основанное в США в 2017 году предприятие, оперирующее в более 100 городах Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.

Кроме того, на прошлой неделе в Таллинне также начала действовать аренда электросамокатов Tuul от эстонской фирмы Comodule OÜ. Предприятие использует разработанные и произведенные в Эстонии самокаты, 40% компонентов которых сделаны из переработанных материалов.

В начале марта управа Кесклинна сообщила, что в этом году пять предприятий проявили интерес к предложению электрических самокатов в аренду, в том числе Bolt и Citybee, занимавшиеся этим в прошлом году.

Citybee позже сообщила, что в этом году все же не планирует предлагать аренду электросамокатов в Таллинне.

Bolt конкуренции не боится и сейчас занимается заключением договора с Таллинном, чтобы их электросамокаты как можно быстрее попали на улицы столицы. На прошлой неделе Bolt начал предлагать аренду электросамокатов в Тарту и планирует также расширить зону аренды на Пярну.

Как сообщает управа Кесклинна, аренду электросамокатов предлагает три фирмы. Фирма Comodule OÜ взяла в использование 21 место, Prime.Bike – 18 и Bolt – 14. Размер каждого места 1,3 м2.

Аренда электрических самокатов будет осуществляться с 6:00 до 23:00 и после этого все самокаты будут убирать с площадок на ночь, и фирмы будут вновь размещать их на площадках утром. Фирмы обязаны дезинфицировать самокаты перед их размещением на площадках по утрам. Кроме этого, фирмы обязаны оповещать, что возрастное ограничение на пользование самокатом – 16 лет. Допустимая предельная скорость электросамокатов как правило будет составлять 20 км/ч. На улице Рейди она составит 25 км/ч и в Старом городе 15 км/ч.