ФОТО И ВИДЕО | К временному пункту выдачи посылок Omniva выстроилась огромная очередь. За ситуацией следит полиция

Kasulik написал читатель и сообщил, что очередь к временному пункту выдачи посылок в Кристийне растянулась на очень большое расстояние. "В очереди возможность взять номер отсутствует, и примерно 45 человек стоят на ветру. Огорчает то, что обслуживает один работник", — сообщил читатель.

В комментариях читатели говорят, что в четверг после полудня очередь была еще длиннее, свою посылку некоторым людям пришлось ждать целых два часа.

По словам фотографа Delfi, очередь была действительно длинная, но люди очень добросовестно держали дистанцию друг с другом. За ситуацией выборочно следит и полиция.

Также была очередь в посылочном пункте в Виймси, но там ситуация была спокойнее.

Руководитель по связям со СМИ Omniva Маттиас Кайв поправил, что в посылочном пункте у них всегда работает по меньшей мере четыре человека. "Часть из них возятся внутри склада и вручают посылки выдающим. Мы все время оцениваем потребность в ресурсе, а также постоянно ищем возможности, как ускорить выдачу посылки", — обещает Кайв.

"Сейчас один посылочный пункт в течение дня доставляет клиентам около 700 посылок, которые иначе остались бы ждать освобождения шкафчика в посылочном автомате", — добавил он.



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