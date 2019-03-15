ФОТО и ВИДЕО: Илон Маск представил кроссовер Tesla Model Y

Как пишет Iphones.ru, это электрический кроссовер, состоящий на 76% из деталей Model 3, но при этом на 10% больше этого электрокара.



AFP

Благодаря такой же силовой установке компании удалось добиться разгона до 100 км/ч у топовой версии за 3,5 секунды. Максимальная скорость — от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от модели.

Всего будет 4 версии Model Y: Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance.

Запас хода: от 320 до 450 км в зависимости от комплектации. Дополнительно можно заказать версию с 7 посадочными местами.

В США цены стартуют с $39 000. За топовую версию Tesla просит $60 000. Модель с двумя моторами стоит $51 000.

Компания планирует производить по 250 тыс. электромобилей ежегодно. Версии Performance и с двумя моторами появятся в продаже осенью 2020 года, стандартная версия — весной 2021 года. Предзаказать уже можно на официальном сайте.