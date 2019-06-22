22.06.2019, 20:10

ФОТО и ВИДЕО: Где же народ закупается перед Яановым днем? Ну конечно же — в Латвии!

 (1)
rus.delfi.ee
EST

Эстоноземельцы, закупающиеся алкоголем перед Яановым днем в латвийском магазине Alko1000 в Валка говорят, что даже когда в Эстонии понизятся акцизы, они все равно продолжат ездить в Латвию — за крепким алкоголем.

В Эстонии алкогольный акциз с 1 мая опустится на 25%. Опрошенные считают, что Латвия снизит акциз вслед за Эстонией, и инициатива ездить за границу за алкоголем пропадет лишь тогда, когда эстонский алкоголь будет стоить так же, как ил латвийский.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: