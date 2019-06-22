22.06.2019, 20:10
ФОТО и ВИДЕО: Где же народ закупается перед Яановым днем? Ну конечно же — в Латвии!(1)
Эстоноземельцы, закупающиеся алкоголем перед Яановым днем в латвийском магазине Alko1000 в Валка говорят, что даже когда в Эстонии понизятся акцизы, они все равно продолжат ездить в Латвию — за крепким алкоголем.
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