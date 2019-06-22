ФОТО и ВИДЕО: Где же народ закупается перед Яановым днем? Ну конечно же — в Латвии!

В Эстонии алкогольный акциз с 1 мая опустится на 25%. Опрошенные считают, что Латвия снизит акциз вслед за Эстонией, и инициатива ездить за границу за алкоголем пропадет лишь тогда, когда эстонский алкоголь будет стоить так же, как ил латвийский.