ФОТО И ВИДЕО | Дешевые светильники на Рейди теэ стали гаснуть уже через месяц

Проектировщик трассы K-Projekt планировал для освещения прибрежной, предназначенной для легкого транспорта, части улицы дорогие немецкие светельники Erco или аналогичные им. Их стоимость составляет 230 евро штрука, а нужно около 700 штук. Весь комплект обошелся бы в 161 000 евро.
Но на самом деле были закуплена итальянская продукция PUK стоимостью 60 евро штука. Таким образом строитель сэкономил почти 120 000 евро.
Эксперты предупреждали, что обращенная к морю дорога будет находится в сложных погодных условиях и после завершения гарантийного периода собственник дороги, то есть город Таллинн, вынужден будет их за большие деньги ремонтировать.
Генподрядчик Рейти Теэ — строительная фирма KMG в лице члена правления Марека Яссика - подтвердила сегодня Delfi, что светильники нужно менять, так как дефекты выявились уже в течение первого месяца после открытия. Замену намерены произвести к маю текущего года.
На борту упавшего в Иране Boeing 737 нашли записку
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Студент обесчестил сотню жертв с помощью наркотика
Первый излечившийся от нового коронавируса рассказал о симптомах